Отец Илона Маска высказался о победе Мерца на выборах

Отец Маска Эррол назвал победу Мерца на выборах неверным выбором для Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц со своей воинственной риторикой не нравится немцам. Об этом заявил отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости.

По его словам, победа политика на выборах оказалась «неверным выбором».

«Но пусть попытает счастья, и посмотрим, что получится», — подчеркнул Маск-старший.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что принял окончательное решение по ударам поставляемым дальнобойным оружием вглубь российской территории, сняв соответствующие ограничения с Украины. Кроме того, он не исключил, что в будущем Берлин может поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.