Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:38, 15 июня 2025Мир

Отец Илона Маска высказался о победе Мерца на выборах

Отец Маска Эррол назвал победу Мерца на выборах неверным выбором для Германии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Esa Alexander / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц со своей воинственной риторикой не нравится немцам. Об этом заявил отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости.

По его словам, победа политика на выборах оказалась «неверным выбором».

«Но пусть попытает счастья, и посмотрим, что получится», — подчеркнул Маск-старший.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что принял окончательное решение по ударам поставляемым дальнобойным оружием вглубь российской территории, сняв соответствующие ограничения с Украины. Кроме того, он не исключил, что в будущем Берлин может поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Десятки зданий разрушены, сотни людей пострадали. Какие цели подверглись атакам?

    Россиян призвали не платить деньги ВСУ в надежде спасти пленных

    Число пострадавших в результате атак Израиля Ираном вновь возросло

    В российском регионе ребенок утонул в ведре

    Трамп заявил о непричастности США к ударам по Ирану

    Партизанская война и диверсии. Зачем Украина создает центры военной подготовки граждан?

    Врач рассказала о первых признаках бытового пьянства у близких

    В США отреагировали на просьбу Израиля вступить в войну с Ираном

    Украинская теннисистка показала фото в красном бикини

    Россиян предупредили об опасных для здоровья растениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости