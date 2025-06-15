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15:48, 15 июня 2025Россия

Патриарх Кирилл оценил состояние Вооруженных сил России

Патриарх Кирилл: Состояние армии дает уверенность, что силой Россию не возьмешь
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Состояние Вооруженных сил (ВС) России дает уверенность в том, что силой Россию не возьмешь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. Его слова передает РИА Новости.

Патриарх добавил, что исторически тяжелые последствия для национальной жизни страны наступали тогда, когда она была неспособна отстаивать свою веру и самобытность. В обращении к мирянам и духовенству он призвал любить Родину и быть способными защищать ее.

Сила народа, как отметил патриарх, складывается из материальной и духовной силы, которая формирует национальное самосознание и любовь к Отечеству.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что боеготовность Вооруженных сил (ВС) России на данный момент самая высокая в мире. Он отметил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны наращивает производство необходимого для армии флота на текущий момент и на перспективу.

ЖЗЛ
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