Патриарх Кирилл оценил состояние Вооруженных сил России

Патриарх Кирилл: Состояние армии дает уверенность, что силой Россию не возьмешь

Состояние Вооруженных сил (ВС) России дает уверенность в том, что силой Россию не возьмешь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. Его слова передает РИА Новости.

Патриарх добавил, что исторически тяжелые последствия для национальной жизни страны наступали тогда, когда она была неспособна отстаивать свою веру и самобытность. В обращении к мирянам и духовенству он призвал любить Родину и быть способными защищать ее.

Сила народа, как отметил патриарх, складывается из материальной и духовной силы, которая формирует национальное самосознание и любовь к Отечеству.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что боеготовность Вооруженных сил (ВС) России на данный момент самая высокая в мире. Он отметил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны наращивает производство необходимого для армии флота на текущий момент и на перспективу.