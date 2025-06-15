На Украине предупредили о росте цен на газ из-за Ирана и Израиля

Экс-глава «Нафтогаза» Коболев предупредил о росте цен на газ в ЕС из-за Ирана

Удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана могут привести к росту цен на газ в Европе. Об этом в социальных сетях написал бывший глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, передает «Газета.Ru».

Спикер напомнил, что Исламская Республика поставляла газ в Турцию, а та перепродавала лишние объемы в страны Европейского союза (ЕС). В случае сокращения возможностей для экспорта пострадают и европейские страны.

Поводом для комментария стали сообщения иранских СМИ о том, что беспилотник Израиля ударил по газовому месторождению «Южный парс». На объекте прогремел сильный взрыв, степень его повреждения неизвестна.

Как ранее сообщил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни, атака Израиля на Иран обусловлена информацией о том, что через полгода у Исламской Республики было бы десять атомных бомб и две тысячи ракет в качестве средства доставки ядерного оружия к цели.

В пятницу, 13 июня, Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев». Он нанес удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу Ирана. В Тель-Авиве отмечали, что такое решение стало ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана.