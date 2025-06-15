Появилось видео с играющим на фоне атаки Ирана на Хайфу саксофонистом

Ливанский саксофонист сыграл на фоне вспышек от ударов по Хайфе и попал на видео

Colonelcassad / Telegram

Появилось видео из Ливана, на котором видно, как жители страны наблюдают за атакой Ирана на израильский город Хайфа, которая произошла в ночь на 15 июня. Кадры сделаны в ресторане с живой музыкой, на них саксофонист выступает на фоне неба, освещенного вспышками от ударов, их опубликоваи в Telegram-канале военного эксперта Бориса Рожина.

«Ливанцы наблюдают за атакой на Хайфу сегодня ночью. Этот саксофонист станет легендарным», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Ирана для удара по Хайфе применили гиперзвуковую ракету. Кроме того, применялись ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.