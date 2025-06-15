Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения и пожелал ему самого наилучшего

Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, глава государства направил в Пекин телеграмму, пожелав «своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего». В воскресенье, 15 июня, лидеру КНР исполнилось 72 года.

Накануне Путин поздравил с днем рождения президента США Дональда Трампа, которому исполнилось 79 лет. В телефонном разговоре, продлившемся 50 минут, они обсудили ситуацию вокруг Ирана и Израиля.

При этом стороны разошлись в оценках происходящего. Если Путин осудил атаку Израиля, то Трамп же оценил последние события «как весьма тревожные». Позднее глава Белого дома отметил, что на обсуждение Украины они потратили гораздо меньше времени. Также он подчеркнул, что президент РФ «очень любезно поздравил [его] с днем рождения».