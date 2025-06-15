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13:52, 15 июня 2025Россия

Путин раскрыл последствия отказа от традиционных ценностей

Путин: России нужно опираться на традиционные ценности, иначе ее просто не будет
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия утратит свою идентичность, если перестанет опираться на традиционные ценности. Об этом президент России Владимир Путин заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», отрывками из которой в своем Telegram-канале поделился журналист Павел Зарубин.

«Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет», — сказал Путин. По его мнению, отказ от таких ценностей очень опасен.

Ранее российский лидер заявил, что глобальный либерализм превратился в тоталитаризм.

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