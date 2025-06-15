Путин раскрыл последствия отказа от традиционных ценностей

Путин: России нужно опираться на традиционные ценности, иначе ее просто не будет

Россия утратит свою идентичность, если перестанет опираться на традиционные ценности. Об этом президент России Владимир Путин заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», отрывками из которой в своем Telegram-канале поделился журналист Павел Зарубин.

«Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет», — сказал Путин. По его мнению, отказ от таких ценностей очень опасен.

Ранее российский лидер заявил, что глобальный либерализм превратился в тоталитаризм.