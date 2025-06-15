Путин рассказал о предложении носить очки

Путин рассказал, что ему предложили носить очки, но он не стал этого делать

Президент России Владимир Путин рассказал, что однажды ему предложили носить очки. Об этом он заявил во время разговора с офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко, диалог опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«У меня все время была "единица". Лет пять или шесть назад пришел проверяться и мне говорят: [у вас зрение] где-то 0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие», — вспомнил глава государства.

Когда Путин первый раз надел очки, он сказал, что у него закружилась голова. Глава государства рассказал, что он понял: если он эти очки не снимет, то будет ходить в них всю оставшуюся жизнь. Путин рассказал, что сейчас свободно читает без очков и не испытывает никаких проблем.

Ранее легендарный российский хирург Леонид Рошаль заявил президенту Владимиру Путину, что тот находится в прекрасной физической форме.