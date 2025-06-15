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11:38, 15 июня 2025Россия

Путин рассказал о предложении носить очки

Путин рассказал, что ему предложили носить очки, но он не стал этого делать
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ЗАРУБИН»

Президент России Владимир Путин рассказал, что однажды ему предложили носить очки. Об этом он заявил во время разговора с офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко, диалог опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«У меня все время была "единица". Лет пять или шесть назад пришел проверяться и мне говорят: [у вас зрение] где-то 0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие», — вспомнил глава государства.

Когда Путин первый раз надел очки, он сказал, что у него закружилась голова. Глава государства рассказал, что он понял: если он эти очки не снимет, то будет ходить в них всю оставшуюся жизнь. Путин рассказал, что сейчас свободно читает без очков и не испытывает никаких проблем.

Ранее легендарный российский хирург Леонид Рошаль заявил президенту Владимиру Путину, что тот находится в прекрасной физической форме.

ЖЗЛ
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