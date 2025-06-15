«Радиостанция Судного дня» передала очередное сообщение на фоне атак Израиля и Ирана

Радиостанция Судного дня передала новое сообщение на фоне атак Израиля и Ирана

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала очередное сообщение на фоне продолжающихся атак между Ираном и Израилем. Оно опубликовано в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

В 15:19 по московскому времени в эфире прозвучало слово «малоснежный».

До этого «Радиостанция Судного дня» передала новые сообщения перед ударом Израиля по Ирану. В четверг, 12 июня, в 15:14 по московскому времени в эфире радиостанции прозвучало «ткачосап».

4 июня в 19:51 в эфире прозвучали слова «Азотобаск» и «Ошолинь». 22 мая в 13:13 радиостанция передала слово «беззлобие», а за ним в 14:24 последовало слово «хрюкостяг».