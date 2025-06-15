Раскрыта дата визита ХАМАС в Москву

Делегация палестинского движения ХАМАС посетит Москву 16 июня

Делегация радикального палестинского движения ХАМАС посетит Москву 16 июня. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, делегацию возглавит заместитель главы политбюро движения Муса Абу Марзук. Ожидается, что переговоры на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке пройдут в Министерстве иностранных дел России. Последний раз Марзук приезжал в столицу РФ в начале февраля.

13 июня Израиль начал беспрецедентную операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. По словам израильских властей, эта атака, получившая название «Нация львов», стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Исламская Республика в ответ также наносит удары по Израилю.