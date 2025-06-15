В России заявили о растущем гневе после атаки беспилотника ВСУ на Татарстан

Карасин: Факт того, что дроны начали атаковать Татарстан, вызывает растущий гнев

Факт того, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали прорываться на территорию Татарстана, вызывает растущий гнев общественного мнения в России, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Речь идет о срединной части России. Это свидетельствует о том, что не унимаются наши, так сказать, противники, если не сказать, враги — украинские националисты. Они пытаются доказать себе, что они на многое способны. Но на самом деле это дорога в никуда», — заявил Карасин.

Кто принимает решение по поводу ударов по Татарстану, по глубинным районам Российской Федерации — понятно. Как это реализует — не совсем понятно. В чем смысл этого, кроме того, чтобы вызвать гнев у нашего народа, мне, честно говоря, неведомо Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор отметил, что Россия не намерена мириться с атаками украинской армии.

«Переговоры, что важно, начались. Мы будем продолжать эти переговоры. Но должную оценку этому клану киевской власти мы будем давать», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что после атаки беспилотника ВСУ на Татарстан госпитализированы девять человек. Всего в результате происшествия пострадали 13. Глава региона Рустам Минниханов сообщил, что один человек не выжил.