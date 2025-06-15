Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:47, 15 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о растущем гневе после атаки беспилотника ВСУ на Татарстан

Карасин: Факт того, что дроны начали атаковать Татарстан, вызывает растущий гнев
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Владимира Рогова

Факт того, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали прорываться на территорию Татарстана, вызывает растущий гнев общественного мнения в России, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Речь идет о срединной части России. Это свидетельствует о том, что не унимаются наши, так сказать, противники, если не сказать, враги — украинские националисты. Они пытаются доказать себе, что они на многое способны. Но на самом деле это дорога в никуда», — заявил Карасин.

Кто принимает решение по поводу ударов по Татарстану, по глубинным районам Российской Федерации — понятно. Как это реализует — не совсем понятно. В чем смысл этого, кроме того, чтобы вызвать гнев у нашего народа, мне, честно говоря, неведомо

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор отметил, что Россия не намерена мириться с атаками украинской армии.

«Переговоры, что важно, начались. Мы будем продолжать эти переговоры. Но должную оценку этому клану киевской власти мы будем давать», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что после атаки беспилотника ВСУ на Татарстан госпитализированы девять человек. Всего в результате происшествия пострадали 13. Глава региона Рустам Минниханов сообщил, что один человек не выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о растущем гневе после атаки беспилотника ВСУ на Татарстан

    Акцию шествия против пропаганды ЛГБТ в Молдавии сорвала полиция

    Российские артисты успешно эвакуированы из Ирана

    В Луганске предотвратили теракт на День России

    Нетаньяху заявил о ликвидации главы иранской разведки

    Эрдоган поддержал призыв прекратить конфликт Ирана и Израиля

    Российская мукбанг-блогерша скончалась от острого панкреатита

    Стало известно о запрете Трампа на ликвидацию лидера Ирана

    92-летняя китаянка раскрыла секрет долголетия

    Вертолет с туристами упал в море у побережья Афин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости