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12:11, 15 июня 2025Россия

Россиянка и ее ребенок во время пожара спрыгнули с пятого этажа

В Екатеринбурге женщина с ребенком спрыгнули с пятого этажа во время пожара
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Архивное фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Екатеринбурге женщина и ребенок во время пожара спрыгнули с пятого этажа на покрывала. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям российского издания, огонь вспыхнул в квартире на Бисертской улице. Мать с ребенком решились прыгать, а внизу их уже ловили соседи, натянув покрывала.

Горожанка отделалась ушибом, несовершеннолетний жив, но находится под кислородом.

До этого стало известно, что в Челябинске подросток сбросил с балкона петарду на мать с грудным ребенком. Сотрудники полиции задержали 17-летнего нарушителя. Юноша начал давать показания по факту случившегося.

Еще раньше в подмосковной Балашихе глыба льда с крыши рухнула на женщину с коляской.

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