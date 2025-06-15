Сын основателей компании Estée Lauder Леонард Лаудер скончался в 92 года

Скончался сын основателей косметической компании Estée Lauder Леонард Лаудер, ему было 92 года. Об этом сообщает Reuters.

Леонард, сын Эсте и Джозефа Лаудеров, присоединился к компании в 1958 году и сыграл ключевую роль в преобразовании бизнеса в мультибрендовового косметического гиганта.

По данным компании, за шесть десятилетий он занимал множество должностей в Estee Lauder и руководил запуском многих брендов, включая Aramis, Clinique и Lab Series.

Состояние Лаудера оценивалось в 15,6 миллиарда долларов, он владел коллекцией картин эпохи кубизма, которая включала в том числе произведения Пабло Пикассо. В 2014 году он подарил ее Метрополитен-музею в Нью-Йорке.

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