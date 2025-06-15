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19:10, 15 июня 2025Бывший СССР

Сотрудники ТЦК подстрелили украинского военного

Депутат Рады Гончаренко: Сотрудники одесского ТЦК подстрелили военного ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сотрудники одесского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) подстрелили военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«В Одессе вчера ТЦК пыталась бусифицировать военного и подстрелили его. Мужчина в больнице, с ТЦК разбиралась полиция», — написал украинский парламентарий.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК похитили и уже четверо суток удерживают настоятеля Троицкого храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Одесской области Александра Московчука.

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