Трамп высказался о конфликте на Украине фразой «не должно было произойти»

Трамп: Ситуации на Украине не должно было произойти, виноват в этом Байден

Конфликта на Украине не должно было произойти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова передает Atlantic.

«Ситуации с Украиной не должно было произойти. Этого никогда не произошло бы. Это дело рук [46-го президента США Джо] Байдена, а не Трампа. А я пытаюсь прекратить это», — сказал американский лидер.

Трамп ранее заявил, что разочарован и Россией, и Украиной, поскольку договоренностей о мирном урегулировании конфликта пока нет. При этом он подчеркнул, что добиться перемирия очень важно.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя инициативы Трампа, заявил, что считает важным начало его прямого диалога с Москвой и Киевом. Далее последует пошаговый подход по урегулированию украинского конфликта, уверен он.