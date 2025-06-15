В России раскрыли цель группового удара по нефтезаводу в Полтавской области

Депутат Колесник: Удар по нефтезаводу под Полтавой утяжеляет положение ВСУ

Групповой удар Вооруженных сил (ВС) России по нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области сильно утяжеляет положение Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Цель атаки депутат раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Нефтеперерабатывающие заводы снабжают топливом всю автотехнику, всю танковую технику, всю ракетную технику. Топливо — это очень серьезное составляющее. То есть нефтеперерабатывающие заводы являются однозначно проектом военно-промышленного комплекса. Потому что стоящий танк, не летящий самолет, не выезжающая на позиции ракетная установка — это ни о чем», — объяснил Колесник.

Поскольку этот завод в районе Полтавы уничтожен, это сильно утяжеляет положение ВСУ, что хорошо для наших войск Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее в Минобороны России сообщили, что Российская армия нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области. Объект находился в городе Кременчуг — он снабжал группировку ВСУ в Донбассе. Удар по нефтезаводу наносился высокоточным оружием морского и воздушного базирования, а также беспилотниками.

В ведомстве добавили, что цель атаки была достигнута и объект был поражен.

