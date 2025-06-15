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13:00, 15 июня 2025Бывший СССР

Украине передали еще 1200 тел военнослужащих

Россия передала Украине еще 1200 тел погибших военнослужащих
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Владимира Мединского / РИА Новости

Россия передала Украине еще 1200 тел погибших военнослужащих в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями, передает РБК.

В украинском координационном штабе отметили, что в ближайшее время следователи и правоохранители вместе с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных.

Предыдущие передачи тел Киеву состоялись 11, 13 и 14 июня. Таким образом, на этой неделе Москва вернула в общей сложности 4800 тел военных республики.

По итогам второго раунда переговоров в Турции 2 июня были достигнуты основные договоренности о передаче больных и тяжелораненых военных по принципу «всех на всех», а также об обмене пленными в возрасте до 25 лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал определиться с участием в переговорном процессе после завершения обмена пленными.

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