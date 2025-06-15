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13:50, 15 июня 2025Интернет и СМИ

В Париже ограбили квартиру блогера Дианы Коркуновой

Из квартиры блогера Дианы Коркуновой в Париже украли вещи на 15 миллионов рублей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал KORKUNOVA

В Париже ограбили квартиру блогера и модели Дианы Коркуновой. Кража произошла на прошлой неделе, пока девушки не было дома. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Преступники вынесли из жилища сумки, украшения и наличные. Общий ущерб составил более 15 миллионов рублей. Среди украденного — сумка Birkin, которую Коркунова называла своей любимой.

Блогер отметила, что вернулась домой и увидела разорванные ящики и пустые полки. «Очень странное ощущение — когда кто-то просто заходит в твой дом, копается в вещах и уходит», — написала она. Модель добавила, что потеря денег и вещей — обидна, но самое неприятное — утрата чувства безопасности.

Ранее сообщалось, что у звезды фильма «Афоня» Михаила Васькова украли электросамокат. 69-летний актер Театра Вахтангова оставил транспорт у стойки, но вечером его уже не было.

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