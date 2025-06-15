В Турции призвали конкретизировать сроки по новому раунду переговоров России и Украины

РИА Новости: В Турции ждут конкретики по переговорам России и Украины

В Турции ожидают конкретики по новому раунду переговоров России и Украины. Такой призыв озвучил РИА Новостям дипломатический источник страны.

Собеседник агентства заверил, что в Турции вновь готовы принять представителей обеих стран.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Россия и Украина договорились об очередном раунде переговоров.

Первый раунд переговоров двух стран состоялся в Стамбуле 16 мая. Вторая встреча делегаций прошла через две недели, 2 июня.

Американист Малек Дудаков в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что в третий раз стороны встретятся не раньше июля.