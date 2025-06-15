Юрист назвала даты следующих длинных выходных в России

Юрист Владимирова: Следующие длинные выходные будут у россиян со 2 по 4 ноября

Россияне смогут уйти на следующие после июньских длинные выходные в ноябре, в связи с празднованиям Дня народного единства. Даты назвала юрист Headhunter Ольга Владимирова, ее цитирует РИА Новости.

«Следующие продолжительные выходные у россиян будут со 2 по 4 ноября», — уточнила специалист. Она добавила, что сам праздник граждане отметят 4 ноября.

В связи с празднованием Дня России 12 июня у россиян была трехдневная рабочая неделя — с понедельника, 9 июня, по среду, 11 июня. Также стало известно, что россиянам выплатили пенсии досрочно, до 11 июня включительно, в связи с длинными выходными. Социальный фонд России обещал заранее обеспечить все выплаты.