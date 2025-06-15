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20:40, 15 июня 2025Россия

Генконсульство Израиля в Петербурге остановило работу

Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановит работу с 16 июня
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

С понедельника, 16 июня, генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге приостанавливает работу на неопределенный срок до дальнейшего уведомления. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства.

Причины такого решения не называются. Остановка работы происходит на фоне беспрецедентного обмена ударами между Израилем и Ираном, который был инициирован Тель-Авивом 13 июня.

Ранее стало известно, что из-за ухудшения обстановки внутри Ирана консульский отдел посольства России в Тегеране временно приостановил работу.

До этого посол Израиля в России Симона Гальперин, объясняя причины военной операции против Ирана, подчеркнула, что Тель-Авив не может «дать сформироваться экзистенциальной угрозе своей безопасности со стороны режима, который открыто заявляет о намерении ее реализовать». Речь идет о разработке ядерного оружия.

По ее словам, военная операция «Восстающий лев» направлена на устранение иранской угрозы существованию Израиля.

Ранее президент России Владимир Путин осудил действия Израиля. Он назвал недопустимым нарушение устава ООН и международного права при нанесении ударов.

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