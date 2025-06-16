Атаковавший российский город «паровоз из дронов» сняли на видео

Атаковавший Елабугу в Татарстане «паровоз из дронов» сняли на видео

Пару атаковавших Елабугу в Татарстане беспилотников сняли на видео. Снятый очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал Supernova+.

На кадрах видно пару летящих друг за другом беспилотников. Вероятно, речь идет о дроне на буксире, о котором сообщалось ранее 16 июня.

Журналист Руслан Осташко назвал увиденное жителями Елабуги «паровозом из дронов». По его данным, сцепка дронов позволяет доставить к цели больше взрывчатки, повысив тем самым их ударную мощь. Запечатленным на видео «паровозом» украинские войска попытались атаковать завод в особой экономической зоне «Алабуга», утвержает Осташко.

Ранее стало известно, что Татарстан был атаковал дронами типа «Лютый» и «Бобер». Они были уничтожены в небе над республикой.