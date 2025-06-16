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16:30, 16 июня 2025Культура

Бывшая жена Паши Техника назвала причину его смерти

Экс-супруга Паши Техника заявила, что рэпер умер из-за нелегальных капельниц
Андрей Шеньшаков

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывшая жена рэпера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, Ева Карицкая заявила, что артист умер из-за неправильно подобранных препаратов для капельниц. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

По словам девушки, в последние дни жизни Технику вызывали людей, которые делали ему нелегальные капельницы, вместо настоящих врачей.

«Три дня его прокапывали непонятными веществами, приезжали без необходимого оборудования, которое могло помочь понять, что с человеком происходит», — заявила блогерша.

Ранее стало известно, что мать Паши Техника Надежда и вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков объявили о создании фонда помощи людей с наркотической зависимостью в память о погибшем музыканте.

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