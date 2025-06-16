Кризисная российская компания представила самый мощный комбайн

«Ростсельмаш» представил самый мощный в России кормоуборочный комбайн

Крупнейший в России производитель сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» представил самый мощный отечественный кормоуборочный комбайн F 2750, оснащенный китайским двигателем Weichai WP17T мощностью 770 лошадиных сил. В ближайшее время опытная партия машин будет направлена в дилерские центры, сообщается на сайте компании.

В пресс-службе подчеркнули, что все машины такого класса на российском рынке были иностранными, но теперь ситуация может измениться.

Компания надеется, что «комбайн позволит аграриям значительно повысить эффективность производства кормов». За сезон машина может заготовить корм для стада в 2,5 тысячи голов.

Производитель в последние месяцы сталкивается с обвальным падением спроса на свою продукцию, из-за чего компания сокращает зарплаты и премии, а также может приостановить работу с июля. Несмотря на резкое сокращение производства, склады остаются переполненными.

В конце мая вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко в письме премьеру Михаилу Мишустину сообщила о критической ситуации в «Ростсельмаше», из-за которой предприятие может уйти в простой. Она подчеркнула, что на предприятии работают около 15 тысяч человек, и если не принять меры, то дело может закончиться ростом социальной напряженности.

Главными негативными факторами называют нехватку средств на обновление парка техники у фермеров и сложность конкуренции с китайскими производителями, осваивающими российский рынок.