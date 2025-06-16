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23:31, 15 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады предложил оправдывать мобилизацию на Украине розыгрышем

Депутат Рады Дубинский иронично прокомментировал видео с избиением солдат ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале иронично прокомментировал видеозапись, на которой запечатлено избиение солдат в 57-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также высказался касательно оправданий командования этой бригады, которое назвало произошедшее шуткой.

«Это обязательно надо взять на заметку госпропаганде — нет никакой бусификации, мобилизуемых просто разыгрывают военкомы. И когда гонятся, и когда бьют, и когда требуют деньги», — написал политик.

Он также добавил, что пока Владимир Зеленский возглавляет страну, иначе быть не может. «И он [Зеленский] обязательно скажет в конце, что просто пошутил», — резюмировал Дубинский.

Ранее Дубинский назвал позором нежелание украинского лидера эвакуировать города.

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