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11:05, 16 июня 2025Спорт

Футболист сборной России сравнил жизнь в Москве и Ростове-на-Дону

Данил Глебов: В Москве время идет быстрее, чем в Ростове-на-Дону
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Данил Глебов сравнил жизнь в столице и Ростове-на-Дону, где он играл ранее. Об этом сообщает Sport24.

Игрок заметил, что время в Москве идет быстрее. «Я с утра уезжаю на базу, потом делаю процедуры, иду в зал, а уже, условно, три часа. В Ростове же жизнь как будто более размеренная», — заявил Глебов.

Футболист также высказался о ценах в Москве. «Сказать, что не замечал высокий уровень цен — будет неправдой. Но тут важнее, как ты живешь», — добавил Глебов.

Хавбек перешел в «Динамо» из «Ростова» в феврале 2025-го. За южан он играл с 2019 года.

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