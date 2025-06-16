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07:20, 16 июня 2025Силовые структуры

Генпрокуратура заявила о росте коррупционных преступлений в России

ГП: В России на четверть выросло число коррупционных преступлений
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

За первый квартал 2025 года сотрудники правоохранительных органов выявили на четверть больше коррупционных преступлений, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Генпрокуратуру.

По данным издания, за период с января по март 2024 года было зафиксировано почти 12,5 тысячи таких преступлений, а за тот же отрезок текущего года – уже почти 15,5 тысячи. Рост составил 24 процента.

При этом, большую часть зарегистрированных коррупционных преступлений составляют взятки – в первом квартале 2025 года их доля составила 60,9 процентов от всего числа. Это немного больше, чем в 2024 и 2023 годах, где доля дел о взятках составляла 60,3 и 55,7 процента соответственно.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по обвинению в получении взятки. Он пробудет в СИЗО два месяца.

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