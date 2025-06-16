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11:36, 16 июня 2025Мир

Иран высказался о возобновлении переговоров по ядерной программе

В МИД Ирана заявили, что вести переговоры на фоне атак Израиля бессмысленно
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Shir Torem / Reuters

Вести переговоры с США по ядерной программе Ирана на фоне атак Израиля по территории страны бессмысленно. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает агентство Tasnim.

«Другая сторона совершила то, что сделало разговор бессмысленным. Вы не можете одновременно заявлять о переговорах и позволять [Израилю] покушаться на территориальную целостность Ирана», — сказал дипломат.

По его словам, невозможно представить, чтобы атака по территории исламской республики была начата без разрешения США. Багаи добавил, что своими ударами Израиль хотел повлиять на дипломатический процесс и, похоже, добился своей цели.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной ударов по Ирану израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

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