Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:20, 16 июня 2025Мир

Израиль взял под контроль воздушное пространство над Тегераном

Нетаньяху: ВВС Израиля взяли под контроль воздушное пространство над Тегераном
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля взяли под контроль воздушное пространство над Тегераном. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.

Также Нетаньяху подчеркнул, что Израиль приближается к достижению двух основных целей операции — устранению ядерной и ракетной угроз со стороны Ирана.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль взял под контроль воздушное пространство над Тегераном

    На российской реке столкнулись два катера

    Россиянин пытался убежать от судебных приставов по водосточной трубе

    В России отмечающему 70-летие Чубайсу намекнули на судьбу Березовского

    Юрист рассказал о влиянии новых правил расчета среднего заработка на отпускные

    Предсказано аккуратное снижение ключевой ставки в России

    Украине предрекли негативные последствия из-за конфликта Ирана и Израиля

    Биржевые цены на бензин в России обновили максимум с начала года

    В «Локомотиве» отреагировали на информацию о запрете на регистрацию новых футболистов

    Российская разведка раскрыла планы Украины и Великобритании сорвать мирные переговоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости