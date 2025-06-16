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13:18, 16 июня 2025Россия

Кремль анонсировал встречу Путина с главой Севастополя

Песков: Путин 16 июня встретится в Кремле с главой Севастополя Развожаевым
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент России Владимир Путин в понедельник, 16 июня, встретится с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В течение дня в Кремле целый ряд встреч. Среди остальных на докладе у президента будет глава Севастополя Развожаев», — сказал Песков.

В Кремле также анонсировали международный телефонный разговор Путина. Какой-либо конкретики по этому вопросу Песков не привел.

В День России, 12 июня, глава государства встречался с участниками СВО, которые поступили на программу «Время героев».

ЖЗЛ
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