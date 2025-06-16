В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина

Песков: Путин проведет международный телефонный разговор 16 июня

Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор 16 июня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Совсем скоро мы дадим сообщение о международном телефонном разговоре», — сказал представитель Кремля.

14 июня президент России провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, он длился 50 минут. Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана. Трамп, в свою очередь, оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана «как весьма тревожную».

Также сообщается, что во время разговора Путин подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом после 22 июня.