Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:43, 15 июня 2025Россия

Минздрав раскрыл данные о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Татарстан

Минздрав: Шесть пострадавших при атаке на Татарстан находятся в больницах
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В медицинских учреждениях после атаки беспилотных летательных аппаратов на Татарстан остаются шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его цитирует РИА Новости.

«В больницах сейчас находятся шесть пострадавших, трое из них дети. Один взрослый в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести», — сообщил Кузнецов. Он уточнил, что тактика лечения пострадавших будет выбрана в ходе телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров Минздрава.

Отмечается, что еще десяти пострадавшим оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Вооруженные силы Украины атаковали регион утром 15 июня. Изначально было известно о 13 пострадавших и одном погибшем, позднее в пресс-службе главы республики сообщили, что еще один пострадавший скончался. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Техосмотр проходим регулярно». Путин признался, что проигнорировал одну рекомендацию врачей. О чем он рассказал?

    Руководство Ирана начало переговоры с Россией о возможной эвакуации

    Иран нанес удар по израильскому оружейному заводу Rafael

    Военкор прокомментировал причины российского удара по зданию Boeing в Киеве

    Иранские ракеты поразили аэропорт Израиля

    В Израиле семь человек получили ранения во время иранской атаки

    Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией

    В России оценили дебош украинских гимнастов в отеле после провала на турнире

    Минздрав раскрыл данные о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Татарстан

    В США выступили с заявлением из-за конфликта Израиля и Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости