Минздрав раскрыл данные о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Татарстан

Минздрав: Шесть пострадавших при атаке на Татарстан находятся в больницах

В медицинских учреждениях после атаки беспилотных летательных аппаратов на Татарстан остаются шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его цитирует РИА Новости.

«В больницах сейчас находятся шесть пострадавших, трое из них дети. Один взрослый в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести», — сообщил Кузнецов. Он уточнил, что тактика лечения пострадавших будет выбрана в ходе телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров Минздрава.

Отмечается, что еще десяти пострадавшим оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Вооруженные силы Украины атаковали регион утром 15 июня. Изначально было известно о 13 пострадавших и одном погибшем, позднее в пресс-службе главы республики сообщили, что еще один пострадавший скончался. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.