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14:14, 16 июня 2025Бывший СССР

Мобилизованный украинец выпрыгнул из грузовика по пути на известный полигон

Во Львовской области мобилизованный выпрыгнул из грузовика по пути на полигон
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Во Львовской области мобилизованный в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мужчина выпрыгнул из грузовика по пути на полигон. Об этом сообщило управление Национальной полиции Украины по региону на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как сообщили в Яворовском отделении полиции, 31-летний житель Волынской области получил телесные повреждения, выпрыгнув из кузова грузовика при перемещении на полигон. Украинец был доставлен в одну из больниц Львова с открытой черепно-мозговой травмой. Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжких или средних телесных повреждений по неосторожности.

На территории Яворовского района Львовской области находится известный полигон, регулярно подвергавшийся ударам Вооруженных сил (ВС) России. Объект является ключевым логистическим хабом ВСУ, задействованным в переброске западного вооружения.

Ранее попавших под ракетный удар ВС России по полигону ВСУ в Новомосковске Днепропетровской области также перевезли на Яворовской полигон. Отмечается, что объект обладает плохой репутацией из-за регулярных массированных ударов.

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