В ВСУ признали служебной информацией слова комбата Ширшина о дебильных задачах

Слова командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Магура» Александра Ширшина о дебильных задачах командования признали служебной информацией. Об этом он сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«После проведения "всесторонней" проверки рабочей группой пришли к неожиданному выводу: "Капитан Ширшин оказался недисциплинированным, результатом чего стало распространение служебной информации в соцсетях и заслуживает выговора"», — написал военнослужащий.

Он также сыронизировал, что найти недисциплинированного комбата в рядах ВСУ для командования украинской армии оказалось легче, чем принять меры по изменению подходов, построению качественной работы и недопущению критических ситуаций.

В мае Ширшин раскритиковал командование ВСУ и заявил о своей отставке из-за «дебильных задач», поставленных во время вторжения украинских войск в Курскую область. Впоследствии Генштаб ВСУ объявил о проведении проверки по факту данного высказывания военного.