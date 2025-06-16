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08:52, 16 июня 2025Силовые структуры

Назван возможный виновник массового ДТП во Владимирской области

Виновником массового ДТП под Владимиром назвали водителя автобуса
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал МЧС Владимирской области

Возможным виновником ДТП с тремя машинами в Вязниковском районе назвали водителя автобуса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Владимирской области.

По данным ведомства, водитель автобуса, который перевозил более 50 пассажиров по маршруту «Чебоксары — Москва», столкнулся со стоящими на светофоре автомобилями. Дело возбуждено по части 5 статьи 264 («Нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения») УК РФ, расследование продолжается.

Массовая авария произошла в ночь на понедельник, 16 июня. На 290-м километре федеральной автодороги М7 «Волга» столкнулись два легковых автомобиля, минивэн Renault и автобус, перевозивший более 50 пассажиров. Предварительно известно о десяти пострадавших, трое из которых не выжили.

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