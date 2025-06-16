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22:30, 16 июня 2025Мир

Названо сходство операций Украины и Израиля

Военблогер Рожин: операции Украины и Израиля идентичны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Спецоперации с использованием дронов-камикадзе, проведенные Украиной и Израилем, идентичны. На это указал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По его мнению, действия готовились одними и теми же людьми. Военблогер отметил, что израильские спецслужбы активно вовлечены в украинский конфликт, также Тель-Авив поставлял Киеву системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оружие, беспилотники и участвовал в подготовке солдат. «Израиль фактически входит в антироссийскую коалицию, поэтому его причастность к атакам на российской территории не вызывает удивления», — резюмировал он.

Израиль создал базу дронов-камикадзе на территории Ирана, которые использовались в начале атаки 13 июня, в рамках операции с кодовым названием «Народ как лев». С началом атаки размещенное оружие активизировалось и ударило по целям.

1 июня несколько российских регионов были атакованы FPV-дронами, управлявшимися с территории Украины. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых вылетали беспилотники.

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