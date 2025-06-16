Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:30, 16 июня 2025МирЭксклюзив

Названы вероятные сценарии развития конфликта Израиля и Ирана

Востоковед Лукьянов: Операция Израиля может привести к кризису в Иране

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Операция Израиля «Восстающий лев» может привести к масштабному кризису и гражданскому конфликту в Иране. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

«Первый сценарий — это развитие военного успеха Израиля. Он может попытаться ликвидировать не только ядерную, но и экономическую инфраструктуру Ирана, а также его высшее руководство», — описал он.

В результате этого, по мнению востоковеда, Иран может превратиться в трудноуправляемое конфликтное пространство, которое станет вызовом для многих стран региона. При этом стоит учитывать, что военное поражение Тегерана и ликвидация режима исламской республики может вызвать сопротивление миллионов иранцев, считает эксперт.

Ранее Григорий Лукьянов назвал условия прямого участия США в конфликте Израиля и Ирана. По его словам, это может произойти при значительных успехах израильских военных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху допустил покушение на лидера Ирана

    В Иране сделали неожиданное заявление после уничтожения Израилем истребителей F-14

    Украина начала реализовывать ресурсную сделку с США

    Названо сходство операций Украины и Израиля

    Захарова назвала условие перезагрузки отношений России с Европой

    В клубе РПЛ осталось 10 футболистов

    В России появится детский чемпионат по пилотированию беспилотников

    Преступная тактика ВСУ в Купянске попала на видео

    На Западе спрогнозировали варианты развития конфликта Израиля и Ирана

    МИД опубликовал информацию для находящихся в Иране и Израиле россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости