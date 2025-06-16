Названы вероятные сценарии развития конфликта Израиля и Ирана

Востоковед Лукьянов: Операция Израиля может привести к кризису в Иране

Операция Израиля «Восстающий лев» может привести к масштабному кризису и гражданскому конфликту в Иране. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

«Первый сценарий — это развитие военного успеха Израиля. Он может попытаться ликвидировать не только ядерную, но и экономическую инфраструктуру Ирана, а также его высшее руководство», — описал он.

В результате этого, по мнению востоковеда, Иран может превратиться в трудноуправляемое конфликтное пространство, которое станет вызовом для многих стран региона. При этом стоит учитывать, что военное поражение Тегерана и ликвидация режима исламской республики может вызвать сопротивление миллионов иранцев, считает эксперт.

Ранее Григорий Лукьянов назвал условия прямого участия США в конфликте Израиля и Ирана. По его словам, это может произойти при значительных успехах израильских военных.