Tesla выпустила новые электрокары

Tesla выпустила обновленные Model S и Model X — электрокары подорожали на $5000

Американская компания Tesla обновила популярные электромобили Model S и Model X. На это обратило внимание профильное издание Elecktrek.

По словам журналистов медиа, электрические автомобили получили «мягкое обновление». Для моделей можно выбрать новый цвет Frost Blue, в салоне улучшили шумоизоляцию, автомобили получили диски нового дизайна, динамическое освещение, дополнительную переднюю камеру, адаптивные фары дальнего света. Все версии электрокаров Model S и Model X подорожали на 5000 долларов, или около 400 тысяч рублей.

Так, в компании отчитались о небольшом увеличении запаса хода на одном заряде. Якобы этого удалось добиться благодаря изменениям в дизайне кузова и новым колесным дискам с улучшенной аэродинамикой. Передняя камера должна улучшить видимость и в режиме автопилота помочь машине избегать неровности на дороге. Также увеличилось пространство в салоне для пассажиров на втором и третьем рядах.

Кроме того, инженеры Tesla рассказали об «уникальной анимации», которая появляется во время посадки в салон. В компании также заявили, что автомобили стали более устойчивы на высоких скоростях.

Стоимость базовой версии Model S с учетом повышения цен составляет 85 000 долларов (около 6,7 миллионов рублей), Model X — 90 000 долларов (около 7 миллионов рублей).

В начале лета журналисты The New York Times заявили, что продажи Tesla в Германии падают уже пятый месяц подряд. Более того, в ФРГ спрос на продукцию BYD, главного конкурента Tesla в области электромобилей, вырос в девять раз.