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16:02, 16 июня 2025Мир

Опубликовано видео уничтожения Израилем иранских ракетных установок

Армия Израиля опубликовала видео уничтожения ракетных установок в западном Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео уничтожения ракетных установок в западном Иране. Кадры размещены на официальной странице ЦАХАЛ в соцсети X.

«Сегодня утром Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля обнаружили несколько грузовиков с оружием, в том числе с пусковыми установками зенитных ракет, которые двигались из западного Ирана в сторону Тегерана, пытаясь скрыться от ударов ЦАХАЛ», — сказано в комментарии к видео.

Отмечается, что грузовики и пусковые установки были уничтожены в результате ударов с воздуха.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ВВС страны взяли под контроль воздушное пространство над Тегераном. Он также подчеркнул, что Израиль приближается к достижению двух основных целей операции — устранению ядерной и ракетной угроз со стороны Ирана.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.

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