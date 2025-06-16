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17:12, 16 июня 2025Россия

Появились кадры передачи Россией Украине сотен тел бойцов ВСУ

Военкор Кулько опубликовал видео передачи Россией Украине сотен тел бойцов ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Появились кадры передачи Москвой Киеву сотен тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовал российский военкор Дмитрий Кулько в Telegram.

На выложенных кадрах видно, как люди в белых защитных костюмах переносят из фуры в фуру белые герметично запакованные мешки, в которых находятся останки украинских военных.

Известно, что всего в ходе обмена 16 июня Украина получила от России 1248 тел бойцов ВСУ и выдала 78 тел российских военных.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что главное ожидание России после обмена телами с Украиной — более активное движение в направлении мирного урегулирования.

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