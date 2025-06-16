Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Сегодня
17:00 (Мск)
Магдалена Френх
Берлин
Даниэль Альтмайер
Сегодня
14:00 (Мск)
Даниил Медведев
Галле
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Лос-Анджелес
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа D. 1-й тур
Бока Хуниорс
Завтра
01:00 (Мск)
Бенфика
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа C. 1-й тур
11:31, 16 июня 2025Спорт

Появилось видео с места гибели 20-кратного чемпиона мира по мотогонкам

Появилось видео с места гибели чемпиона мира по мотогонкам Николая Красникова
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

В сети появилось видео c места ДТП, в котором погиб 20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников. Кадры опубликованы в Telegram-канале Госавтоинспекции Башкортостана.

В ролике присутствуют три автомобиля: белый легковой, большая фура и «Газель». Наибольшие повреждения получила легковая машина. В Госавтоинспекции добавили, что подробности ДТП уточняются.

Ранее сообщалось о том, что 40-летний Красников находился за рулем Lada Granta. Спортсмен столкнулся с «Газелью» и грузовым автомобилем Sitrak, следовавшими по встречной полосе. От полученных травм мотогонщик скончался на месте до приезда скорой.

Красников — заслуженный мастер спорта России. Он восемь раз выигрывал чемпионат мира в мотогонках на льду в личном зачете и 12 раз — в командном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Операции будут гораздо более разрушительными». Иран пообещал бить по Израилю до «полного уничтожения режима»

    В Латвии задержали выступившего в защиту русского языка депутата

    Ксения Бородина высказалась о благосостоянии прослывшего альфонсом нового мужа

    Шведским истребителем Gripen E впервые поуправлял ИИ

    Биткоин отреагировал на конфликт Израиля с Ираном

    Врач призвал не пускать в школы непривитых детей мигрантов

    В Молдавии задержали главу совета российских соотечественников страны

    Раскрыты обстоятельства гибели известного украинского актера в зоне СВО

    Иран потребовал от ООН осудить нападение Израиля

    В отношении россиянина возбудили дело за призывы к смене власти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости