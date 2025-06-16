Появилось видео с места гибели 20-кратного чемпиона мира по мотогонкам

Появилось видео с места гибели чемпиона мира по мотогонкам Николая Красникова

В сети появилось видео c места ДТП, в котором погиб 20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников. Кадры опубликованы в Telegram-канале Госавтоинспекции Башкортостана.

В ролике присутствуют три автомобиля: белый легковой, большая фура и «Газель». Наибольшие повреждения получила легковая машина. В Госавтоинспекции добавили, что подробности ДТП уточняются.

Ранее сообщалось о том, что 40-летний Красников находился за рулем Lada Granta. Спортсмен столкнулся с «Газелью» и грузовым автомобилем Sitrak, следовавшими по встречной полосе. От полученных травм мотогонщик скончался на месте до приезда скорой.

Красников — заслуженный мастер спорта России. Он восемь раз выигрывал чемпионат мира в мотогонках на льду в личном зачете и 12 раз — в командном.