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22:13, 16 июня 2025Бывший СССР

Преступная тактика ВСУ в Купянске попала на видео

RusVesna: ВСУ расположили расчеты БПЛА в жилых секторах Купянска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прикрываются мирными жителями, чтобы удержать Купянск в Харьковской области. На преступную тактику украинских войск обратил внимание Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как утверждается в публикации, сложная ситуация в Купянске подтолкнула Киев прибегнуть к использованию населения в качестве живого щита. «На кадрах четко видно, что по всей территории города в жилых секторах расположены расчеты БПЛА, которые атакуют наших бойцов», — говорится в описании к видео.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска начали брать Купянск в охват после взятия под контроль населенного пункта Кондрашовка. Он подчеркнул, что из-за этого подразделения ВСУ на данном направлении попадают в сложную ситуацию.

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