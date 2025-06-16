RusVesna: ВСУ расположили расчеты БПЛА в жилых секторах Купянска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прикрываются мирными жителями, чтобы удержать Купянск в Харьковской области. На преступную тактику украинских войск обратил внимание Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как утверждается в публикации, сложная ситуация в Купянске подтолкнула Киев прибегнуть к использованию населения в качестве живого щита. «На кадрах четко видно, что по всей территории города в жилых секторах расположены расчеты БПЛА, которые атакуют наших бойцов», — говорится в описании к видео.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска начали брать Купянск в охват после взятия под контроль населенного пункта Кондрашовка. Он подчеркнул, что из-за этого подразделения ВСУ на данном направлении попадают в сложную ситуацию.