Раскрыт план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля

Депутат Рады Дубинский: Война Израиля и Ирана даст Киеву передышку

Эскалация военного конфликта между Израилем и Ираном дает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дипломатическую передышку перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Это дает агонизирующему режиму еще пару недель на подготовку позицийя», — отметил он.

По его словам, Зеленский использует тактику отрицания успехов российской армии, чтобы любой ценой сохранить «позитивный фон» для встречи с Трампом.

Ранее подозреваемый в госизмене Дубинский объяснил нежелание Киева забирать тела бойцов ВСУ. «Зеленский хочет сэкономить деньги в бюджете, чтобы их украли. А вдовы?.. Ну, подождут», — написал он. 7 июня, помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Киев неожиданно перенес обмен телами и военнопленными на неопределенный срок.