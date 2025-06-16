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04:42, 16 июня 2025Бывший СССР

Раскрыт план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля

Депутат Рады Дубинский: Война Израиля и Ирана даст Киеву передышку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Эскалация военного конфликта между Израилем и Ираном дает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дипломатическую передышку перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Это дает агонизирующему режиму еще пару недель на подготовку позицийя», — отметил он.

По его словам, Зеленский использует тактику отрицания успехов российской армии, чтобы любой ценой сохранить «позитивный фон» для встречи с Трампом.

Ранее подозреваемый в госизмене Дубинский объяснил нежелание Киева забирать тела бойцов ВСУ. «Зеленский хочет сэкономить деньги в бюджете, чтобы их украли. А вдовы?.. Ну, подождут», — написал он. 7 июня, помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Киев неожиданно перенес обмен телами и военнопленными на неопределенный срок.

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