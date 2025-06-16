Решение о национализации крупного российского дальневосточного порта вступило в силу

Петропавловск-Камчатский порт стал собственностью России

Росимущество стало владельцем ООО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» по решению суда, удовлетворившего иск Генпрокуратуры (ГП) РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что помимо указанного крупного дальневосточного порта в собственность государства в рамках вступившего в силу решения перешли также «Новкам», «Морская гавань», «Свободный порт Камчатка», «Аквамарин», НПК «Камаки», «Костер-1» и ряд других активов.

Соответствующие материалы Ленинский суд Владивостока рассматривал в апреле-мае. Надзорное ведомство требовало национализировать «имущество, приобретенное вследствие нарушения лицами, занимавшими публично значимые должности, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции».

Говоря о процессе, журналисты указывали, что заседания в его рамках проходили «с утра до позднего вечера», представитель ГП отмечал, что при Петре I наказание за коррупцию в России было предусмотрено более строгое, а сторона ответчиков, основными представителями которой являются бывшие чиновники из Камчатского края, задавалась вопросом о том, «почему идет обращение во взыскание на долю в уставном капитале», а не на «конкретное имущество, в отношении которого представлены данные о коррупции».

После шести часов, проведенных в совещательной комнате, судья в итоге приняла сторону Генпрокуратуры.

