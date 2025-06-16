Reuters раскрыло заинтересованность американских чиновников в сотрудничестве с Россией

Reuters: Россия занимает мысли чиновников в США даже после выхода из G8

Американские чиновники остаются заинтересованными в сотрудничестве с Россией даже после ее выхода из «Большой восьмерки» (G8). Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата пишет агентство Reuters.

«Предложение [американского президента Дональда] Трампа демонстрирует, что Россия... по-прежнему занимает мысли в США», — передает издание слова своего собеседника.

По словам источника, в Белом доме совсем не осуждают Россию за ситуацию вокруг Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США отменили новый раунд консультаций с Россией по нормализации работы посольств и консульств двух государств.