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17:04, 16 июня 2025Мир

Reuters раскрыло заинтересованность американских чиновников в сотрудничестве с Россией

Reuters: Россия занимает мысли чиновников в США даже после выхода из G8
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Molly Riley / Reuters

Американские чиновники остаются заинтересованными в сотрудничестве с Россией даже после ее выхода из «Большой восьмерки» (G8). Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата пишет агентство Reuters.

«Предложение [американского президента Дональда] Трампа демонстрирует, что Россия... по-прежнему занимает мысли в США», — передает издание слова своего собеседника.

По словам источника, в Белом доме совсем не осуждают Россию за ситуацию вокруг Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США отменили новый раунд консультаций с Россией по нормализации работы посольств и консульств двух государств.

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