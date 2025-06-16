Россиян призвали не жечь траву

Химик Дорохов: Сжигание травы наносит необратимый вред природе

Сжигание травы не является безобидным обновлением растительного покрова. Напротив, этот процесс наносит серьезный ущерб природе, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Он рассказал, что первыми после выжигания травы погибают ценные виды растений, при этом выживают часто агрессивные сорняки — борщевик, осот и другие, они и захватывают освободившуюся территорию. Так нарушается природный баланс. Также от огня исчезают насекомые и почвенные микроорганизмы, черви, пресмыкающиеся, мелкие грызуны и даже птицы, чьи гнезда расположены в траве. Это наносит удар по всей пищевой цепочке. Кроме того, термическое воздействие вызывает деградацию почвенного покрова, снижается плодородие земли. Человек, сжигающий траву, рискует сжечь и лес, находящийся рядом, а также жилые постройки.

Ранее россиянам напомнили, что на дачном участке запрещено сжигать пластик, резину, металл и целлофан. Кроме того, штраф можно получить за сжигание обработанных краской и лаком досок. Беспрепятственно сжигать, таким образом, на даче можно листву, ветки, траву, бумагу, картон, овощи, фрукты и отходы от них.