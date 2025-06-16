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12:30, 16 июня 2025Путешествия

Российских туристов предупредили о надвигающейся на Сочи опасности

В Сочи 16 и 17 июня ожидается шторм и ветер до 18 метров в секунду
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Российские туристы, приехавшие на отдых в Сочи, могут лишиться нескольких дней отпуска на море. О надвигающейся опасности сообщает администрация муниципалитета.

Синоптики предупредили, что 16 и 17 июня в Сочи и на Федеральной территории «Сириус» ожидается шторм: сильные ливни с грозами и градом, а также шквалистый ветер до 15-18 метров в секунду. В горах высок риск схода оползней, а на море прогнозируют высоту волн до 1,3-1,8 метра.

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Также в течение двух суток на участке в Адлере Магри — Веселое возможно формирование смерчей над морем. Гостям и жителям местных курортов рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и не ставить транспорт под деревьями и другими ветхими конструкциями. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Ранее в соцсетях появилось видео, как после проливных дождей Сочи накрыло мощное наводнение. Машины вынуждены передвигаться по дорогам в воде, достигающей фар.

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