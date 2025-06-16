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21:03, 16 июня 2025Экономика

Российским пенсионерам назвали три способа сэкономить на ЖКУ

Васильева: Сэкономить на оплате ЖКУ пенсионерам помогут льготы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Льготы и субсидии помогут российским пенсионерам сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Три способа уменьшить сумму в платежка назвала доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева, пишет aif.ru.

Эксперт напомнила, что гражданам старше 70 лет в России компенсируют половину расходов на капитальный ремонт. Однако важно соблюсти ряд условий — пенсионер должен жить один или с другим пожилым человеком, а также не работать. «Для тех, кому больше 80 лет, компенсация увеличивается до 100 процентов», — уточнила Васильева.

Кроме того, если оплата ЖКУ превышает определенную долю доходов человека, он может претендовать на субсидию от государства. «Размеры поддержки зависят от площади жилого помещения, количества членов семьи, их доходов», — пояснила специалистка.

В регионах могут быть предусмотрены свои льготы для пенсионеров. Например, в Москве одинокие пенсионеры могут не платить за вывоз мусора, а некоторые петербуржцы могут рассчитывать на скидку 50 процентов при оплате ЖКУ.

Ранее россиянам назвали три хитрости при строительстве дома, которые помогут сэкономить на оплате ЖКУ в будущем.

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