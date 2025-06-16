Российский депутат рассказал об удивившей его ситуации бойца СВО с диагнозом ВИЧ

Депутат ГД Иванов: Бойца СВО с диагнозом ВИЧ отказываются уволить со службы

С одним из бойцов специальной военной операции (СВО), которому поставили диагноз ВИЧ, произошла странная ситуация — мужчину отказываются уволить со службы. Об удивившей его истории написал в Telegram депутат Госдумы Максим Иванов.

Как сообщил парламентарий, бойца отказываются уволить, так как при мобилизации его в принципе не внесли в списки воинской части, а выпускать этот документ задним числом командование не готово. Таким образом, боец — хотя уже давно вернулся домой — формально продолжает числиться военнослужащим.

«Мужчину ставили только на котловое довольствие. То есть кормили, но не платили. Сейчас, кстати, тоже никаких выплат не получает. И работать не может», — рассказал Иванов.

Он добавил, что надеется, что Минобороны «волевым решением» положит конец этой истории.

Ранее, в январе 2025 года, другой боец СВО с ВИЧ и двумя видами гепатита заявил о новой отправке в бой.