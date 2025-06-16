Росстандарт оценил количество отозванных автомобилей

Шалаев: За пять лет в России отозвали почти 1,7 миллиона автомобилей

В России за последние пять лет отозвали почти 1,7 миллиона автомобилей в рамках соответствующих программ. Об этом заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев. Его процитировало ТАСС.

Он уточнил, что в 2025 году отозвали больше 200 тысяч машин. По его словам, в стране куда больше производителей, которые добровольно инициируют отзывные кампании и реализуют их за свой счет, нежели тех, которые вынуждают применять к ним более жесткую политику.

В начале июня 2025 года об отзыве почти 64 тысяч компактных пикапов заявил автогигант Ford Motor Co. Такое решение его руководство приняло в связи с проблемными индикаторами подушек безопасности. Также Ford отзывает 492 145 внедорожников Explorer.

В конце апреля стало известно о решении «АвтоВАЗа» отозвать в общей сложности 47,1 тысячи автомобилей Lada. Причиной стало отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб.