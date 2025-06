Рыбак выловил в главной реке Германии жуткого «инопланетного монстра»

NTK: В Германии рыбак поймал похожую на инопланетного монстра миногу

В Германии рыбак поймал в главной реке страны, Рейне, рыбу-вампира, похожую на инопланетного монстра из фантастического фильма. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Необычный улов попался на крючок Штефану Шееру во время рыбалки в Рейне недалеко от Келна. Мужчина рассказал, что рассчитывал поймать щуку, окуня или судака, но никак не ожидал, что вытащит из реки длинную рыбу с круглым ртом и несколькими рядами острых зубов. «Я сразу подумал о жутком существе из фильма "Люди в черном"», — отметил рыбак.

Ему понадобилось некоторое время, чтобы определить, что это морская минога. После этого он выпустил рыбу обратно в Рейн.

Миноги — вид бесчелюстных рыб-паразитов. Их часто называют рыбами-вампирами из-за полного острых зубов рта и свойства присасываться к своей добыче, прогрызать ее кожу и выпивать кровь. Морские миноги — самые крупные представители класса — могут достигать в длину 120 сантиметров.

Рейн — крупная река в Западной Европе, впадающая в Северное море. Протекает по территории шести государств: Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии, Германии, Франции, Нидерландов. В Германии считается главной рекой страны, подобно Волге в России.

В августе 2024 года сообщалось, что метровую рыбу-вампира случайно нашел британский рыбак в графстве Девон. Мужчина признался, что и раньше встречал этих животных, однако впервые увидел такую огромную.